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    Bursa'da kadın katili emekli polisin cesedi bulundu

    Dün öğle saatlerinde tarlada bulunan ceset, emekli bir polise ait olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 11:39
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    Bursa'da kadın katili emekli polisin cesedi bulundu #1

    Bursa Osmangazi'nin Kurudere mevkisinde, kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

    Olayın meydana geldiği bölgedeki tarlasına giden bir vatandaş, öğle saatlerinde bulduğu erkek cesedini polise ihbar etti.

    DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

    Tarlaya giden vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin kimliğinin  tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin üzerinde darp izlerine rastlandı.

    CESET EMEKLİ POLİSE AİT ÇIKTI

    Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin, 72 yaşındaki 2 çocuk babası emekli polis İsmet Çatak'a ait olduğu belirlendi.

    9 YIL ÖNCE CEZAEVİNE GİRDİ

    Emekli polisin, 9 yıl önce bir cinayet işlediği ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

    SENE BAŞINDA TAHLİYE EDİLDİ

    Parasını aldığı iddiasıyla Ayasofya Caddesi'nde tabanca ile 8 el ateş ederek Gülcan Şahin'i öldürdüğü belirtilen Çatak, bu yılın başında cezaevinden tahliye edildi.

    Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor...

    Bursa'da kadın katili emekli polisin cesedi bulundu #2

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    Bursa'da kadın katili emekli polisin cesedi bulundu #9

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