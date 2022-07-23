Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.955
-0.91%
BTXN Coin
11.17
34.57%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bursa'da kadın sürücü engelli genci darbetti

    İnegöl ilçesinde elektrikli bisikleti ile ilerleyen 16 yaşındaki engelli genç ve kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen kadın sürücü, engelli genci darbederek kaçtı.
    • 23.07.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kadın sürücü engelli genci darbetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki K.K. isimli genç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

    16 yaşındaki engelli gence sinirlenen kadın sürücü, aracını yol ortasında durdurarak herkesin bakışları arasında K.K. isimli engelli gence saldırdı.

    Aracına binip kaçtı

    16 yaşındaki genci darp eden kadın sürücü olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı.

    Yaralı genç tedavi altına alındı

    Darp edilen genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, engelli genci darp eden kadının bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

    Bursa da kadın sürücü engelli genci darbetti #1

    Bursa da kadın sürücü engelli genci darbetti #2

    Bursa da kadın sürücü engelli genci darbetti #3

    Bursa da kadın sürücü engelli genci darbetti #4


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü
    Magazin

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı

    Görüş Bildir