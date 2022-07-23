Bursa'da kadın sürücü engelli genci darbetti

İnegöl ilçesinde elektrikli bisikleti ile ilerleyen 16 yaşındaki engelli genç ve kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen kadın sürücü, engelli genci darbederek kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki K.K. isimli genç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

16 yaşındaki engelli gence sinirlenen kadın sürücü, aracını yol ortasında durdurarak herkesin bakışları arasında K.K. isimli engelli gence saldırdı.

Aracına binip kaçtı

16 yaşındaki genci darp eden kadın sürücü olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı.

Yaralı genç tedavi altına alındı

Darp edilen genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, engelli genci darp eden kadının bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.