Bursa'da kızıyla birlikte yaşayan kadının kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar.

Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 41 yaşındaki Gülşen Y. isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler, önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktı.

Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar, bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi.

"ABARTMAYIN"

Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin "Geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı?" sorusuna ise "Ortada cinayet yok, abartmayın." diyerek, gazetecilere tepki gösterdi.

Polisin, yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

Bursa'da kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi VİDEO