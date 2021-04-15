Bursa'da kadına şiddet kamerada: Pırpırın üzerinde yüzüne vurdu

"Pırpır" diye tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki genç kadını darbeden kişi, kameraya yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı'nda "pırpır" diye tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yolculuk eden bir çift, tartışmaya başladı.

YÜZÜNE VURDU, BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti durduran erkek, yanındaki genç kadının yüzüne vurmaya başladı.

Yüzüne art arda iki kez darbe alan kadın çaresizce yüzünü öne eğerken, saldırgan şahıs "kaldır kafanı" diye bağırmaya devam etti.

2 KİŞİ YANLARINA GİTTİ, ŞİDDET BİTTİ

Bu sırada olaya şahit olan iki kişi, motosikletin yanına giderek müdahale etti.

Kişilerin uyarması üzerine yanındaki kadına şiddet uygulamayı bırakan şahıs, motosikleti çalıştırıp gözden kayboldu.

Bursa'da genç kadını darbeden şahıs VİDEO