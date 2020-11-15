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Bursa'da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı

Bursa'da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı

Nilüfer ilçesinde kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.