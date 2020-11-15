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- Bursa'da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı
Bursa'da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı
Nilüfer ilçesinde kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 15.11.2020 - 22:17
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda kadınlar ve çocuklar ayrı ayrı binalara giderek, bisiklet ve ayakkabı çaldı.
Durumu fark eden bina sakinleri polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların ayakkabı, çocukların ise bisikleti alıp gittiği görüldü.
Binada inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.