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    Bursa'da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı

    Nilüfer ilçesinde kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 22:17
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    Bursa'da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda kadınlar ve çocuklar ayrı ayrı binalara giderek, bisiklet ve ayakkabı çaldı.

    Durumu fark eden bina sakinleri polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların ayakkabı, çocukların ise bisikleti alıp gittiği görüldü.

    Binada inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    Bursa da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı #1

    Bursa da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı #2

    Bursa da kadınlar ayakkabı, çocuklar bisiklet çaldı #3

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