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    Bursa'da kadınlara taciz kamerada

    Takip ettiği kadınları yol ortasında taciz ederek kaçan sapık gözaltına alınıp, tutuklandı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 10:58
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    Bursa'da kadınlara taciz kamerada

    Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan S.Ç. (26), cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulundu.

    S.Ç.'nin o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ADIM ADIM TAKİP ETTİ

    Genç bir kızı koşar adımlarla takip eden S.Ç., yolun boş olduğunu görünce sarılarak öpmeye çalıştı. Olayın şokunu atlatamayan genç kadın ise sinir krizi geçirdi. S.Ç., olayın ardından koşar adımlarla bölgeden uzaklaştı.

    Aynı gün ikinci kez taciz girişiminde bulunan sapık, yine cadde üzerinde yalnız yürüyen bir kadını elle taciz etti.

    Bursa'da kadınlara taciz kamerada ViDEO

    61 GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

    Yaşananlar üzerine görüntüleri güvenlik kameralarından izleyen Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kamerayı incelemeye aldı.

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    YAKALANIP TUTUKLANDI

    S.Ç., asayiş şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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