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- Bursa’da kadınların kavgası kamerada
Bursa’da kadınların kavgası kamerada
İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde, 5 kadın arasında yan bakma kavgası çıktı. Kadınların kavgası, saniye saniye kameraya yansıdı.
- İHA
- 10.09.2021 - 16:02
- Güncelleme : 10.09.2021 - 16:43
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde, yoldan geçen iki kadın, kadın kuaförünün önünde duran kadınlara ters bakıp laf atınca tartışma çıktı
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
5 kadının saç saça baş başa kavga etmeye başladı.
Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
TABUREYLE SALDIRDI
Görüntülerde dakikalarca süren kavgada, kadınlardan birinin karşı tarafa tabureyle saldırdığı anlar yer aldı.
Ayrıca, kavga sırasında 2 kişinin kaldırım kenarından kadınları izlediği görüldü.
Bursa’da kadınların kavgası kamerada
POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kadınların kavgası, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrılabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören kadınlar, koşarak bölgeden uzaklaştı.