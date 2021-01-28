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- Bursa'da kağıt deposunda yangın çıktı
Bursa'da kağıt deposunda yangın çıktı
İki katlı iş yerinde çıkan ve hasara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
- DHA
- 28.01.2021 - 16:07
- Güncelleme : 28.01.2021 - 16:27
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 3’üncü Ömür Sokak’ta bulunan Celalettin P.'ye ait iki katlı kağıt deposunun alt katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kağıtların tutuşmasıyla ikinci kata da sıçradı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından depo kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı.
Bursa'da kağıt deposunda yangın çıktı VİDEO