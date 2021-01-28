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    Bursa'da kağıt deposunda yangın çıktı

    İki katlı iş yerinde çıkan ve hasara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 16:27
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    Bursa'da kağıt deposunda yangın çıktı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 3’üncü Ömür Sokak’ta bulunan Celalettin P.'ye ait iki katlı kağıt deposunun alt katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın, kağıtların tutuşmasıyla ikinci kata da sıçradı.

    Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Alevler, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından depo kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı.

    Bursa'da kağıt deposunda yangın çıktı VİDEO

    Bursa da kağıt deposunda yangın çıktı #1

    Bursa da kağıt deposunda yangın çıktı #2

    Bursa da kağıt deposunda yangın çıktı #3

    Bursa da kağıt deposunda yangın çıktı #4

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