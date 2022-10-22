Bursa'da kahvede çay içerken önlerine hırsız düştü

Polisten kaçan hırsız komşusunun evinde de fark edilince balkondan kahvehanedeki müşterilerin önüne atladı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesine bağlı Atıcılar Mahallesinde mevkilerinde 27 yaşındaki G.S hırsızlık şüphesiyle aranıyorken polis ekiplerini karşında görünce çareyi oturduğu evinin çatısına tırmanmakta buldu.

Kovalamaca başlayınca G.S, evinin bitişiğindeki komşusunun çatısına atladı ve komşusunun evine girdi.

Komşusuyla karşalınca balkondan atladı

Eve girdiğinde komşusuyla karşılaşan şüpheli tedirgin oldu ve 1'inci katta olan evin balkonuna çıktı.

G.S., evin ve kahvenin yanında park halinde olan aracın üzerine atladı.

Aracın üzerine düşmesi sayesinde şans eseri hafif yaralanan hırsızlık şüphelisi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir günlük misafirlik için geldi, 4 bin TL zarara uğradı

Başka bir şehirden misafir olarak gelen araç sahibi yaşadığı durumun karşısında şaşkınlık içinde kaldı.

Aracının başına gelen olaya inanamayan Melih Öyazvas, "Evden hava almak için dışarı çıktım. Polislerin şahsı kovaladığını gördüm. Daha sonra adam balkondan kendini sarkıtıp kendini benim aracın üstüne bıraktı. Araçta nerden baksan 3-4 bin lira hasar oluştu." dedi.





Düşen hırsıza aldırmadan çaylarını içtiler

Kıraathanede oturan bir grup insan önüne düşen hırsızlık zanlısını görünce kısa süreli bir şok yaşasalar da çaylarını içmeye devam ettiler.

İHA'nın haberine göre, hastanede tedavisi tamamlanan hırsız zanlısı G.S., polis ekipleri tarafından emniyete götürülüp göz altına alındı.



