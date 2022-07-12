Bursa'da kahvede oturduğu sırada bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa ilçesinde kahvede oturduğu sırada 78 yaşındaki K.Y. tarafından bıçakla yaralanan 68 yaşındaki Cevdet Asa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesi'nde enteresan bir olay meydana geldi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen 78 yaşındaki K.Y., kahvede oturan 68 yaşındaki Cevdet Asa’yı bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Kahvede bulunanların müdahalesiyle K.Y. etkisiz hale getirilirken, Asa ise vücuduna isabet eden iki bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Cevdet Asa, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Asa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. K.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



