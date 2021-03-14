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    Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada

    Çok sayıda insanın bulunduğu iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Pandemi kuralları hiçe sayılırken, kavganın neden çıktığı ise çözülemedi.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 13:56
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    Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada

    Bursa’da öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı’nda iki grup arasında meydana geldi.

    Büyük bir gürültü ve kalabalık halinde kavgaya tutuşan grupların arasındaki sorun anlaşılamadı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, tarafların birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar görüntülere yansıdı.


    Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada #1

    Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada #2

    Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada #3

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