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Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada

Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada

Çok sayıda insanın bulunduğu iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Pandemi kuralları hiçe sayılırken, kavganın neden çıktığı ise çözülemedi.