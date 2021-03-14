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- Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada
Bursa’da kalabalık grup kavgası kamerada
Çok sayıda insanın bulunduğu iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Pandemi kuralları hiçe sayılırken, kavganın neden çıktığı ise çözülemedi.
- İHA
- 14.03.2021 - 13:56
Bursa’da öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı’nda iki grup arasında meydana geldi.
Büyük bir gürültü ve kalabalık halinde kavgaya tutuşan grupların arasındaki sorun anlaşılamadı.
KAVGA ANI KAMERADA
Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, tarafların birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar görüntülere yansıdı.