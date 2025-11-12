Abone ol: Google News

Bursa'da kaldırımdakilerden çekilmelerini istedi: İş yerine ateş açtı

Yıldırım ilçesinde bir restoranın önüne gelip, kaldırımda sohbet eden 2 kişiden kenara çekilmelerini isteyen kimliği belirsiz kişi, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 11:21
  • Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, restoran önünde kaldırımda duranlardan çekilmelerini istedikten sonra iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.
  • Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalara başladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs, elinde pompalı tüfek ile bölgede bulunan restoranın önüne yaya olarak geldi.

Şüpheli önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi.

RESTORANA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Ardından saldırgan, iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; elindeki pompalı tüfekle restoran önüne gelen şüphelinin, kapı önünde duran 2 kişiye eli ve başıyla işaret edip çekilmelerini istediği, sonra da restorana ateş açıp kaçtığı görüldü.

MASKELİ SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

2 kişinin, şaşkınlıkla şüphelinin arkasından baktıkları anlar da görüntüye yansıdı.

Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

