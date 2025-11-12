Bursa'da kaldırımdakilerden çekilmelerini istedi: İş yerine ateş açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs, elinde pompalı tüfek ile bölgede bulunan restoranın önüne yaya olarak geldi.

Şüpheli önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi.

RESTORANA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Ardından saldırgan, iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; elindeki pompalı tüfekle restoran önüne gelen şüphelinin, kapı önünde duran 2 kişiye eli ve başıyla işaret edip çekilmelerini istediği, sonra da restorana ateş açıp kaçtığı görüldü.

MASKELİ SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

2 kişinin, şaşkınlıkla şüphelinin arkasından baktıkları anlar da görüntüye yansıdı.

Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.