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    Bursa'da kaldırımı süpürürken köpek ısırdı

    İş yerinin önün süpürmekte olan esnafa, kaldırımda yatan köpek saldırdı. Bacağından ısırılan esnaf, hafif bir şekilde yaralandı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 09:22
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    Bursa'da kaldırımı süpürürken köpek ısırdı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde, bir esnaf iş yerinin önündeki kaldırımı süpürmeye başladı.

    O sırada yerde yatan bir köpek, esnafa aniden saldırıya geçti.

    ÖNE ISIRDI, SONRA KAÇTI

    Esnafın bacağını ısıran köpek, saldırının ardından kaçtı. Saldırıya uğrayan esnaf, olayı hafif yaralı olarak atlattı.

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