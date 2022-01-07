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- Bursa'da kaldırımı süpürürken köpek ısırdı
Bursa'da kaldırımı süpürürken köpek ısırdı
İş yerinin önün süpürmekte olan esnafa, kaldırımda yatan köpek saldırdı. Bacağından ısırılan esnaf, hafif bir şekilde yaralandı.
- İHA
- 07.01.2022 - 09:22
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde, bir esnaf iş yerinin önündeki kaldırımı süpürmeye başladı.
O sırada yerde yatan bir köpek, esnafa aniden saldırıya geçti.
ÖNE ISIRDI, SONRA KAÇTI
Esnafın bacağını ısıran köpek, saldırının ardından kaçtı. Saldırıya uğrayan esnaf, olayı hafif yaralı olarak atlattı.