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Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü, tramvay direğine çarptı. Kazanın ardından ise kalbi duran yaşlı adama ilk müdahaleyi, yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı.