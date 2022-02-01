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    Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

    Direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü, tramvay direğine çarptı. Kazanın ardından ise kalbi duran yaşlı adama ilk müdahaleyi, yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:59
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    Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

    Bursa'da Atatürk Caddesi'nde direksiyon başında fenalaşan dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarparak durdu.

    Kazayı gören vatandaşlar, fenalaşan adamı görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    YARDIMINA YOLDAN GEÇEN SAĞLIK ÇALIŞANI KOŞTU

    Olay esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli, kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yaptı.

    YAŞLI ADAMA KALP MASAJI YAPILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran adama yerde dakikalarca kalp masajı yaptı.

    Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı VİDEO

    SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Kalbi yeniden çalışmaya başlayan yaşlı adam ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı #1

    Bursa da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı #2

    Bursa da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı #3


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