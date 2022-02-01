- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı
Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü, tramvay direğine çarptı. Kazanın ardından ise kalbi duran yaşlı adama ilk müdahaleyi, yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı.
- İHA
- 01.02.2022 - 09:13
- Güncelleme : 01.02.2022 - 09:59
Bursa'da Atatürk Caddesi'nde direksiyon başında fenalaşan dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarparak durdu.
Kazayı gören vatandaşlar, fenalaşan adamı görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
YARDIMINA YOLDAN GEÇEN SAĞLIK ÇALIŞANI KOŞTU
Olay esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli, kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yaptı.
YAŞLI ADAMA KALP MASAJI YAPILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran adama yerde dakikalarca kalp masajı yaptı.
Bursa'da kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı VİDEO
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kalbi yeniden çalışmaya başlayan yaşlı adam ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.