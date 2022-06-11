Bursa'da kalp krizi geçiren şoför, markete daldı

Yıldırım ilçesinde direksiyon başındayken kalp krizi geçiren şoför, araç kontrolünü kaybetti. Bu esnada akaryakıt istasyonu marketine dalan araç 2 kişiyi yaraladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nden kent merkezi istikametine giden Onur Muhammet Göksü (37) kalp krizi geçirdi.

Bu esnada kontrolündeki 16 V 8924 plakalı minibüs ise kontrolden çıktı.

Minibüs metrelerce savrularak kaldırıma çarpıp ardından da akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

Minibüs istasyondaki 2 kişiye çarptı

İstasyon görevlisi Bayram Çelikel ve markette müşteri olarak bulunan Bilal Arslan'a (42) da bu sırada minibüs çarptı. Akaryakıt istasyonunda çalışan diğer görevliler, kalp krizi geçiren sürücü ile yaralıların yardımına koştu.

Yaralılar tedavi altında

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılar ile kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.