Bursa'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Bursa'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Otomobilin minibüse çarpması sonucu oluşan kazada vatandaşlar tarafından kurtarılan şahıs, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Birgül Sokak'ta meydana geldi. Muammer Eren, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, MİNİBÜSE ÇARPTI

Eren’in kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı.Kaza yapan otomobilin yanına gelenler, Eren’in baygın halde olduğunu gördü.

Bursa'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

KALP MASAJI YAPILDI

Çevredekiler camı kırıp, Eren’i dışarıya çıkardı. Kalbi durduğu anlaşılan Eren’e, ilk yardım eğitimi olan Uğur Günay kalp masajı yaptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"ARABA KİTLİYDİ AÇAMAYINCA CAMI KIRDIK"

Eren’e kalp masajı yapan boya satan bir iş yerinde çalışan Uğur Günay, "Aracın, bizim park halindeki aracımıza çarptığını gördük. Yanına gittik, sürücü kalp krizi geçiriyordu. Aracın kapıları kitliydi. Açmaya çalıştık, açamadık. Aracın camını kırdık. Sürücüyü dışarı çıkarıp kalp masajı yaptık. Görevimizi yaptık" dedi.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eren, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Burada ilk tedavisi yapılan Eren, özel bir hastaneye sevk edildi. Eren’in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.





































