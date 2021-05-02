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    Bursa'da kamp sevdası canından etti

    Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’ya kamp yapmaya gelen kişi, 50 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 12:27
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    Bursa'da kamp sevdası canından etti

    Sokağa çıkma kısıtlamasında 5 arkadaş Aydın’dan Bursa’nın İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi Menekşe mevkisine kamp yapmaya geldi.

    64 yaşındaki Ramazan Elçin, dün gece saat 01.00 sıralarında ayağı kayarak 50 metrelik kayalıklardan aşağı düştü.

    Paniğe kapılan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli’nden de kurtarma ekipleri olay yerine takviyeye geldi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Bölgenin kayalık ve ormanlık olması nedeniyle kilometrelerce yürüyerek arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, bu sabah saatlerinde Ramazan Elçin’in cansız bedenine ulaştı.

    Elçin’in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, diğer 4 arkadaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapıldı.

    Aynı bölgede birkaç ay önce de yoğun kar yağışından dolayı 8 kampçı mahsur kalmış, 9 saatlik çalışma sonucu bulunmuşlardı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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