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    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı

    Sebze yüklü bir kamyon, kontrolde çıkınca önce ağaca sonra su kanalına çarptı. Sürücü, kazanın etkisi ile yanmaya başlayan kamyondan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:37
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    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı

    Bursa’da saat 07.00’de Orhangazi-İznik karayolu, Üreğil Mahallesi Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

    İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Sarıyar (41) idaresindeki sebze yüklü bir kamyon, Üreğil Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı.

    Kamyon önce yol kenarındaki kavak ağaçlarına ardından sulama kanalına çarptı. Kazanın etkisi ile kamyon bir anda alev aldı.

    MAHSUR KALDI

    Sürücü, alev alan kamyonun içerisinde mahsur kaldı.

    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı #1

    VATANDAŞLAR KURTARDI

    Çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü kamyondan kurtardı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Araçta ağır maddi hasar meydana geldi.

    Bursa'da alev alan kamyondan canını zor kurtardı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı #2

    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı #3

    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı #4

    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı #5

    Bursa’da kamyon alev alev yandı, sürücü son anda kurtarıldı #6

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