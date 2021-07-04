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Bursa'da kamyon kasasında boğa güreşi: 1'i telef oldu

Bursa'da kamyon kasasında boğa güreşi: 1'i telef oldu

Kamyonet kasasına bindirilip, pazara götürülen 7 boğa kavgaya tutuştu. Boğalardan biri telef olurken, yaralanan bir diğer boğa ise olay yerinde kesildi.