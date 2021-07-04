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- Bursa'da kamyon kasasında boğa güreşi: 1'i telef oldu
Bursa'da kamyon kasasında boğa güreşi: 1'i telef oldu
Kamyonet kasasına bindirilip, pazara götürülen 7 boğa kavgaya tutuştu. Boğalardan biri telef olurken, yaralanan bir diğer boğa ise olay yerinde kesildi.
- İHA
- 04.07.2021 - 09:29
- Güncelleme : 04.07.2021 - 09:54
Bursa'nın İznik ilçesinde kurban pazarına götürülen 7 boğa, kamyonet kasasına üst üste bindirildi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında kavgaya tutuşan 7 boğa, ortalığı birbirine kattı.
Boğaların kavgasına dayanamayan kamyonet kasasının kapakları kırıldı. Kapaklar kırılınca boğalar dışarı çıkmak istedi.
BİR BOĞA TELEF OLDU, DİĞERLERİ KAÇTI
Yaşanan izdiham sırasında bir boğa aldığı boynuz darbeleri neticesinde telef olurken, yaralanan boğa ise sahibi tarafından olay yerinde kesildi.
Kamyonetteki diğer boğalar aşağıya atlayıp kaçtı.
AĞIR YARALANAN BOĞA OLAY YERİNDE KESİLDİ
Olayın şokunda olan sürücü durumu jandarma ve zabıta ekiplerine bildirdi. Çok sayıda zabıta ekibi olay yerine sevk edildi. Düşme sonucu boğaların ikisi ağır yaralandı.
Kaçan boğalar çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalanarak, kamyonete bindirildi.