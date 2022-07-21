Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti

Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti

Kamyon kasasının kapağına tutunarak seyir halinde giden kişiyi görenler gözlerine inanamazken o anlar kayıt altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde bir kişi, seyir halinde ilerleyen bir kamyonun kasasının kapağına tutunarak gitti.

Canını hiçe sayarak seyehat eden kişiyi gören diğer sürücüler, gözlerine inanamadı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; korku dolu o anlar, bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti







