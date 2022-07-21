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- Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti
Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti
Kamyon kasasının kapağına tutunarak seyir halinde giden kişiyi görenler gözlerine inanamazken o anlar kayıt altına alındı.
- 21.07.2022 - 11:19
- Güncelleme : 21.07.2022 - 17:55
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde bir kişi, seyir halinde ilerleyen bir kamyonun kasasının kapağına tutunarak gitti.
Canını hiçe sayarak seyehat eden kişiyi gören diğer sürücüler, gözlerine inanamadı.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; korku dolu o anlar, bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti