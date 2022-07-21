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    Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti

    Kamyon kasasının kapağına tutunarak seyir halinde giden kişiyi görenler gözlerine inanamazken o anlar kayıt altına alındı.
    • 21.07.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:55
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    Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde bir kişi, seyir halinde ilerleyen bir kamyonun kasasının kapağına tutunarak gitti.

    Canını hiçe sayarak seyehat eden kişiyi gören diğer sürücüler, gözlerine inanamadı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; korku dolu o anlar, bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Bursa'da kamyon kasasının kapağına tutunarak seyahat etti


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