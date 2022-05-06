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    Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne vurdu: 1 ölü

    İstanbul'dan Eskişehir'e giden yolcu otobüsüne, hafriyat kamyonu arkadan çarptı. 1 kişinin can verdiği kazada, kamyon şoförü 'Önümde araç vardı, otobüsü görmedim' dedi.
    • 06.05.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:13
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    Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne vurdu: 1 ölü

    Bursa'nın İsmetiye Viyadüğü'nde dün saat 16.30 sularında, İstanbul'dan Eskişehir'e seyir halinde olan Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü kazaya karıştı.

    İHA'da yer alan bilgiye göre yolcu otobüsüne, arkadan gelen Seyit Ali Akpekmezci yönetimindeki 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

    21 yaşındaki genç can verdi, 7 kişi yaralandı

    Kazada otobüsteki yolculardan Emirhan Şen (21), yaşamını yitirdi, Gülhan Ocaktan, Eysar Mahmud Kamil, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Nihat Elçi ve Sinan Elçi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Bursa da kamyon, yolcu otobüsüne vurdu: 1 ölü #1

    Otobüsün sinyal vererek durdurduğu anda kaza yaşandı

    Kazanın ardından gözaltına alınan sürücülerden otobüs şoförü Barış Kantaroğlu’nun ilk ifadesinde, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu indirip yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği ve bunun üzerine sinyal vererek yolun sağ şeridine yanaştığında kazanın meydana geldiğini söylediği belirtildi.

    "Önümde araç vardı otobüsü görmedim"

    Kamyon şoförü Seyit Ali Akpekmezci’nin ise "Önümde araç vardı, otobüsü görmedim." dediği belirtildi.

    Bursa da kamyon, yolcu otobüsüne vurdu: 1 ölü #2

    Cenaze İstanbul'da defnedilecek

    Öte yandan, her iki sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada, Emirhan Şen'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde ailesi tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü.

    Şen, Ümraniye Cemil Meriç Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

    Bursa da kamyon, yolcu otobüsüne vurdu: 1 ölü #3

    Bursa da kamyon, yolcu otobüsüne vurdu: 1 ölü #4


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