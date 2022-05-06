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Bursa'da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu

Bursa'da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu

Kamyon kasasından düşen rulo sac, bölgeden geçen bir otomobil için tehlikeli anlara sebep oldu.