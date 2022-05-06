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    Bursa'da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu

    Kamyon kasasından düşen rulo sac, bölgeden geçen bir otomobil için tehlikeli anlara sebep oldu.
    • 06.05.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 14:33
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    Bursa'da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu

    Bursa'nın İznik ilçesinde rulo sac taşıyan bir kamyon, Sakarya istikametine döndüğü sırada kasasında bulunan yaklaşık 12 tonluk ürünü yola düşürdü.

    Otomobilin önüne düştü

    DHA'nın haberine göre o esnada karşı yönden gelen otomobil rulo saca çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza sonucu olumsuz bir durum yaşanmadı.

    Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kamyonda düşen 12 tonluk rulo saca çarpmaktan son anda kurtuldu

    Bursa da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu #1

    Bursa da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu #2

    Bursa da kamyondan 12 tonluk malzeme yola savruldu #3


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