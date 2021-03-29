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    Bursa'da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı

    Bursa'da hareket halindeki kamyonun arka tekerlerinden biri kopup, hızla ilerleyerek bir restoranın önünde bulunan park halindeki otomobile çarptı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:01
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    Bursa'da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çeltikçi altı mevkisinde meydana gelen olayda, Bursa'dan İstanbul yönüne giden 32 yaşındaki Ömer Özcan yönetimindeki kamyonun arka tekerlerinden biri koptu.

    BAGAJDA HASAR OLUŞTU

    Hızla ilerleyen tekerlek, restoran önünde park halindeki Aykut Sezgin'in otomobiline çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajında hasar oluştu.

    Olay anı, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Bursa'da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı VİDEO

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #1

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #2

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #3

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #4

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #5

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #6

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #7

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #8

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #9

    Bursa da kamyondan fırlayan tekerleğin araca çarpma anı #10

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