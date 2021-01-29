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- Bursa'da kamyonet ile engelli aracı çarpıştı
Bursa'da kamyonet ile engelli aracı çarpıştı
Kamyonet ile çarpışan engelli aracın sürücüsü Cahit Çakmak ağır yaralanırken, eşi Gülizar Çakmak hayatını kaybetti.
- DHA
- 29.01.2021 - 21:18
Bursa'nın İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde Onur A. yönetimindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, bedensel engelli sürücü Cahit Çakmak'ın kullandığı engelli aracı ile çarpıştı.
Engelli aracı çarpışmanın şiddetiyle 30 metre sürüklendi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada engelli sürücü ve arkasındaki eşi Gülizar Çakmak ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Gülizar Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Cahit Çakmak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI
Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.