Bursa'da kamyonet ile engelli aracı çarpıştı

Bursa'da kamyonet ile engelli aracı çarpıştı

Kamyonet ile çarpışan engelli aracın sürücüsü Cahit Çakmak ağır yaralanırken, eşi Gülizar Çakmak hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde Onur A. yönetimindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, bedensel engelli sürücü Cahit Çakmak'ın kullandığı engelli aracı ile çarpıştı.

Engelli aracı çarpışmanın şiddetiyle 30 metre sürüklendi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada engelli sürücü ve arkasındaki eşi Gülizar Çakmak ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gülizar Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Cahit Çakmak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.