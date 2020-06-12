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Bursa'da kamyonet ile hafif ticarinin çarpışma anı

Bursa'da kamyonet ile hafif ticarinin çarpışma anı

Aşırı hızlı olduğu görülen hafif ticari aracın sürücüsü ile kamyonet şoförü bu kazadan yaralı olarak kurtuldu.