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- Bursa'da kamyonet ile hafif ticarinin çarpışma anı
Bursa'da kamyonet ile hafif ticarinin çarpışma anı
Aşırı hızlı olduğu görülen hafif ticari aracın sürücüsü ile kamyonet şoförü bu kazadan yaralı olarak kurtuldu.
- AA
- 12.06.2020 - 09:07
Bursa Yenişehir'den İznik'e doğru gelen Ahmet Şevket Köse yönetimindeki 16 H 8678 plakalı hafif ticari araç, Darka tatil köyü mevkisinde Şaban Çelik idaresindeki 16 Y 74 33 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Çelik ve Köse yaralandı.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bursa'da hafif ticari araç kamyonete çarptı İZLE
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kamyonetin dönüş yaparken karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışması görülüyor.