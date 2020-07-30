Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonet kasasında üç günlük erkek bebek bulundu.

İznik ilçesine bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti.

KAMYONET KASASINDA BEBEK BULDU

Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 16 AHE 438 plakalı kamyonetin kasasında bir erkek bebeğin kundağa sarılı şekilde yatığı tespit edildi. Polisin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, 3 günlük olduğu tespit edilen erkek bebeği İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin altı değiştirildi, mama verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği kamyonetin kasasına bırakanların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.