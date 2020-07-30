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    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu

    Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonet kasasında üç günlük erkek bebek bulundu.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 05:51
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    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu

     

    İznik ilçesine bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti.

    KAMYONET KASASINDA BEBEK BULDU

    Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 16 AHE 438 plakalı kamyonetin kasasında bir erkek bebeğin kundağa sarılı şekilde yatığı tespit edildi. Polisin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, 3 günlük olduğu tespit edilen erkek bebeği İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu #1

    BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin altı değiştirildi, mama verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu #2

    BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

    Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği kamyonetin kasasına bırakanların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu #3

    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu #4

    Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu #5

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