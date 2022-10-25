Osmangazi'de eşya taşıyan grubun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonet kasasındaki yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Eşya taşıyan bir grup insanın, kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuklarındaki umursamaz tavırları pes dedirtti.

Hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını tehliye atan grup, uzun bir süre kamyonet kasasında yolculuk yaptı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, kamyonet kasasında yolculuk yapan grup, trafikteki bir sürücünün cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bursa'da kamyonet kasasında yolculuk VİDEO

