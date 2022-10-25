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    Bursa'da kamyonet kasasında yolculuk

    Osmangazi'de eşya taşıyan grubun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 25.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:45
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    Bursa'da kamyonet kasasında yolculuk

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonet kasasındaki yolculuk yürekleri ağza getirdi.

    Eşya taşıyan bir grup insanın, kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuklarındaki umursamaz tavırları pes dedirtti.

    Hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını tehliye atan grup, uzun bir süre kamyonet kasasında yolculuk yaptı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, kamyonet kasasında yolculuk yapan grup, trafikteki bir sürücünün cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Bursa'da kamyonet kasasında yolculuk VİDEO

    Bursa da kamyonet kasasında yolculuk #1

    Bursa da kamyonet kasasında yolculuk #2


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