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    Bursa'da kamyonet üzerindeki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu

    Tehlikeyi görmezden gelen kamyonet üzerindeki yolcuların görüntüsü tepki çekti.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 20:42
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 21:35
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    Bursa'da kamyonet üzerindeki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu

    Bursa-Ankara karayolu üzerinde bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

    Kamyonet, kasasındaki 6 kişiyle yoğun trafikte, sol şeritte ilerlediği sırada bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    TEHLİKEYE ALDIRMADILAR

    Görüntülerde birbirine tutunan 6 kişinin, tehlikeye aldırmadan yolculuğa devam ettiği görüldü.

    Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.

    Bursa'da kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO

    Bursa da kamyonet üzerindeki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu #1

    Bursa da kamyonet üzerindeki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu #2

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