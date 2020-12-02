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- Bursa'da kamyonet üzerindeki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu
Bursa'da kamyonet üzerindeki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu
Tehlikeyi görmezden gelen kamyonet üzerindeki yolcuların görüntüsü tepki çekti.
- DHA
- 02.12.2020 - 20:42
- Güncelleme : 02.12.2020 - 21:35
Bursa-Ankara karayolu üzerinde bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Kamyonet, kasasındaki 6 kişiyle yoğun trafikte, sol şeritte ilerlediği sırada bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TEHLİKEYE ALDIRMADILAR
Görüntülerde birbirine tutunan 6 kişinin, tehlikeye aldırmadan yolculuğa devam ettiği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.
Bursa'da kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO