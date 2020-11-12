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    Bursa'da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü

    Seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düşerek kamyonetin ardından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğun ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:08
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    Bursa'da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü

    Geçen salı günü Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yakın Çevre Yolu’nda kaydedilen görüntüler, görenleri endişelendirdi.

    Bir çocuk, trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yaptı.

    Metrelerce bu şekilde ilerleyen kimliği belirsiz çocuk, dengesini kaybedip, yola düştü.

    SON ANDA KURTULDU

    Çocuk, kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yapıp, yerden kalkarak kurtuluyor.

    Bursa'da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü ViDEO

    Bursa da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü #1

    Bursa da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü #2

    Bursa da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü #3

    Bursa da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü #4

    Bursa da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü #5

    Bursa da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü #6

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