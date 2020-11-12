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- Bursa'da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü
Bursa'da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü
Seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düşerek kamyonetin ardından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğun ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 12.11.2020 - 09:58
- Güncelleme : 12.11.2020 - 11:08
Geçen salı günü Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yakın Çevre Yolu’nda kaydedilen görüntüler, görenleri endişelendirdi.
Bir çocuk, trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yaptı.
Metrelerce bu şekilde ilerleyen kimliği belirsiz çocuk, dengesini kaybedip, yola düştü.
SON ANDA KURTULDU
Çocuk, kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yapıp, yerden kalkarak kurtuluyor.
Bursa'da kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yola düştü ViDEO