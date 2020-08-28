Polis hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, kazada yaralanan 12 yaşlarındaki bir çocuğun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bursa Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete, Mudanya Caddesi Sıcaksu mevkisinde kamyonet çarptı.

Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü VİDEO

POLİS KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Olay yerine ambulans ve trafik ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekibi de sevk edildi. Polisler, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

KAMYONET BULUNDU

Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş trafik ışıklarında polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.