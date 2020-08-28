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    Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü

    Polis hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, kazada yaralanan 12 yaşlarındaki bir çocuğun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 11:10
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    Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü

    Bursa Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete, Mudanya Caddesi Sıcaksu mevkisinde kamyonet çarptı.

    Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti.

    Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü VİDEO

    POLİS KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

    Olay yerine ambulans ve trafik ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekibi de sevk edildi. Polisler, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

    Bursa da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü #1

    KAMYONET BULUNDU

    Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş trafik ışıklarında polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü #2

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