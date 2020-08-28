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- Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü
Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü
Polis hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, kazada yaralanan 12 yaşlarındaki bir çocuğun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
- İHA
- 28.08.2020 - 11:10
- Güncelleme : 28.08.2020 - 11:10
Bursa Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete, Mudanya Caddesi Sıcaksu mevkisinde kamyonet çarptı.
Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi öldü VİDEO
POLİS KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR
Olay yerine ambulans ve trafik ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekibi de sevk edildi. Polisler, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
KAMYONET BULUNDU
Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş trafik ışıklarında polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.