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    Bursa'da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı

    Seyir halindeki bir kamyonetin kapısı, yolun karşısına geçmek isteyen 53 yaşındaki adama çarptı. Kaza anı, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 13:43
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    Bursa'da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı

    Saat 11.00 sıralarında, Bursa'da bulunan Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde 40 yaşındaki Deniz Durtaş yönetimindeki 16 NLP 82 plakalı kamyonetin arka kapısı açık kaldı.

    Kamyonetin açık kalan arka kapısı, yolun karşısına geçmek isteyen 53 yaşındaki Cengiz Özdemir'e çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle düşüp yaralanan Özdemir, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Cengiz Özdemir, "Karşıya geçiyordum. Kamyonetin açık olan kapağı bana çarptı. Yere düştüm. Allah korudu, iyiyim." dedi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı VİDEO

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #1

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #2

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #3

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #4

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #5

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #6

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #7

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #8

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #9

    Bursa da kamyonetin kapısı, yayaya çarptı #10

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