Bursa'da arabasının bagajını açarken kamyonet çarptı

Minivan aracının bagajını açan bir adam, arkadan hızla gelen kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Bursa'da süratle seyir halinde olan bir kamyonet, yol kenarına park ettiği aracının bagajına malzemeler bırakan bir şahsa çarptı.

Şahıs çarpmanın etkisiyle yola savrulurken yardımına ise çevredekiler koştu.

Kaza anı kamerada

Olay esnasında bir kadın ise kazadan şans eseri kıl payı kurtuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arabasının bagajını açarken kamyonet çarptı