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    Bursa'da kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti

    Bursa'da Samet Çobanoğlu motosikletiyle seyir halindeyken, kamyonun altında kalarak can verdi.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 17:57
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    Bursa'da kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Samet Çobanoğlu idaresindeki 10 AAP 232 plakalı motosiklet, Ali Y.'nin kullandığı 16 EGH plakalı kamyon ile çarpıştı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kazada kamyonun arka tekerleğinin altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Çevredeki vatandaşların 112 ve polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından, olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen, genç adam hayatını kaybetti.

    Bursa'da kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti VİDEO

    Bursa da kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti #1

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

    Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çobanoğlu'nun cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kamyon sürücüsü Ali Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Bursa da kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti #2

    Bursa da kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti #3

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