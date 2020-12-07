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- Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
- DHA
- 07.12.2020 - 18:35
- Güncelleme : 07.12.2020 - 18:48
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde duran trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Hatime Öztürk, Zeki I.'nın kullandığı 16 ER 540 plakalı kamyonun altında kaldı.
Kamyon sürücüsü ise kazanın ardından yoluna devam etti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Araç altındaki kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının ölüm haberini alan yakınları, kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zeki I.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde, kadını fark etmediğini söylediği belirtildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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