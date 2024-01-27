Bursa'da işlenen cinayet dehşete düşürdü.
Olay, dün saat 18.00 sularında İnegöl ilçesinde bir çiftlikte meydana geldi.
Defalarca bıçakladı
Zihinsel engelli olan Umut Buraklar, annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından defalarca bıçakladı.
Aldığı bıçak darbelerine dayanamayan kadın yere yığıldı.
Kendini ihbar etti
Umut Buraklar, annesinin telefonunda 112'yi arayıp, 'Annemi öldürdüm.' diyerek kendini ihbar etti.
Adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Şafiye Buraklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alındı
Kadının cansız bedeni savcının incelemesi ardından morga kaldırılırken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
12 bıçak darbesiyle öldürülen kadının cenazesi acılı aileye teslim edildi.
Sorguda konuşmadı
Annesini öldüren Umut Buraklar’ın sorgulamada konuşmadığı öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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