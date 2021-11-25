Euro
13.5143
1.38%
Dolar
12.0388
1.27%
Altın
689.93
0.94%
Borsa
1.817
0.27%
Bitcoin
713.100
-0.34%
BTXN Coin
38.78
40.81%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar

    Osmangazi ilçesinde kanalizasyon kapağını gözüne kestiren hırsızlar, kapağı çalıp kanalın üzerine tahta yerleştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi iki kişi, kanalizasyon kapağını gözlerine kestirdi.

    Hırsızlardan biri, kapağı yerinden çıkartıp yuvarlayarak çaldı.

    Diğer şahıs ise, boşalan kapağın yerine kimse düşmesin diye tahta koydu.

    KAMERAYI FARK ETMEDİLER

    Güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıslar çaldıkları kapak ile olay yerinden uzaklaşırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar VİDEO

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #1

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #2

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #3

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #4

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #5

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #6

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #7

    Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir