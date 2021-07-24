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- Bursa’da kanyonda düşen şahıs, 4 saatte kurtarılabildi
Bursa’da kanyonda düşen şahıs, 4 saatte kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Emre Gün, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Gün kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra kurtarılabildi.
- DHA
- 24.07.2021 - 08:56
- Güncelleme : 24.07.2021 - 09:02
Bursa'da arkadaşlarıyla Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı Kanyonu'na gelen Avukat Emre Gün (38), saat 18.00 sıralarında doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.
Düşme sonucu ayağı kırılan Gün’e ulaşamayan arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, itfaiye, AKUT ve BAKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Gün’ü kurtarabilmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.
Bursa’da kanyonda düşen şahıs, 4 saatte kurtarılabildi ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
4 saatlik çalışmanın sonun Gün, düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gün, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.