Bursa'da kapalı marketten kömür alınca parasını içeri attı

Kapalı olan marketin kapı önündeki kömürlerden alan bir kişi, parayı içeriye atarak içecek dolabının camına not bıraktı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki sahil kesiminin tarihi bazilika bölgesinde, bir marketten kömür alındı.

Önceki gün gece yarısı mangal yapmak isteyen bir kişi, Kaya’ya ait marketin önünde bulunan kömürü satın aldı.

İş yerinin kapalı olması sebebiyle mangal kömürü parasını kapıdan içeri atan kişi, markete ait buzdolabın camına renkli kalem ile mesaj yazdı.

"Yazıyı silersen gider, hakkını helal et"

Mesajda, “Abi kömür aldık. Parayı dükkanın altından gönderdik. Bu yazıyı da bezle silersen gider hakkını helal et” yazıyordu. Sabah dükkanını açan iş yeri çalışanı Süleyman Şengül, mesajı gördüğünde şaşkınlığa uğradı.

"Bu hareketin örnek olmasını tavsiye ediyorum"

Konu ile ilgili konuşan market çalışanı Şengül, “Böyle güzel insanların olması bizi mutlu ediyor. Bu hareketin herkese örnek olmasını tavsiye ediyorum. Önemli olan para değil.” dedi.



