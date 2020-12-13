Bursa'da kapalı olan kafeyi açmaya gidince ceza yedi

Bursa'da kapalı olan kafeyi açmaya gidince ceza yedi

İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir sürücü, denetimlerde kapalı olan kafeyi açmaya giderken yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler kavşaklarda ve ara sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

İnegöl'de polis gelen tüm araçları ve yayalara kontrol ediyor. Denetimler sırasında durdurulan bir otomobil sürücüne polisler nereye gittiğini ve izin belgesinin sordu.

Sürücü kendisinin kafeye işletmecisi olduğunu belirterek yarın için hazırlık yapmaya gittiği ifade etti.

Bursa'da kapalı olan kafeyi açmaya gidince ceza yedi İZLE







HAKKINDA İŞLEM YAPILARAK EVE GÖNDERİLDİ

Ancak alınan tedbirler doğrultusunda kafelerinin geçici bir süreliğine tamamen kapatıldığı hatırlatan ekipler şahsın izin belgesin belgesini istedi.

Sürücü belgeyi gösteremeyince ekipler tarafından sokağa çıkma kısıtlmasını ihlal ettiğinden dolayı işlem yapıldı. Sürücü daha sonra evine gönderildi.



