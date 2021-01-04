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    Bursa’da kapalı olması gereken kahvehaneyi polis bastı: 53 bin 550 TL ceza

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişi ve iş yeri sahibine toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:13
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    Bursa’da kapalı olması gereken kahvehaneyi polis bastı: 53 bin 550 TL ceza

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mahallesi Eğitim Sokak’taki bir kahvehanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, bir süre kahvehaneyi izlemeye başladı.

    Ekipler, sokağın başında birinin beklediğini ve bir baskın durumunda kahvehaneye bildirdiğini tespit etti.

    MÜŞTERİ GİBİ GİRİP, BASKIN YAPTILAR

    Daha sonra müşteri gibi kahvehaneye giren ekipler, oyun oynayanları suçüstü yakaladı.

    16 kişi ve iş yeri sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı.

    Kahvehanedekilerin gazetecileri görünce maske ve montlarıyla yüzlerini kapatmaları ise dikkat çekti.

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    Bursa’da kapalı olması gereken kahvehaneyi polis bastı: 53 bin 550 TL ceza #7

    Bursa’da kapalı olması gereken kahvehaneyi polis bastı: 53 bin 550 TL ceza #8

    Bursa’da kapalı olması gereken kahvehaneyi polis bastı: 53 bin 550 TL ceza #9

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