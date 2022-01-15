Osmangazi ilçesinde bir sürücü, aracının kapanmayan kapısına çareyi bantlamakta buldu. Aracın bu şekildeki seyahati ise kameralara anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tehlikeyi hiçe sayan sürücünün yolculuğu hayrete düşürdü.

ARAÇ KAPISINI BANTLADI

Alınan bilgilere göre otomobilinin kapısı kapanmayan bir vatandaş çareyi bantlamakta buldu. Bu şekilde seyrine devam eden aracı görenler ise şaşkınlı yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün tehlike ve şaşkınlık saçan yolculuğu ise başka sürücüler tarafından kayda alındı.

Bursa'da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada VİDEO