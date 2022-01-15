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    Bursa'da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada

    Osmangazi ilçesinde bir sürücü, aracının kapanmayan kapısına çareyi bantlamakta buldu. Aracın bu şekildeki seyahati ise kameralara anbean yansıdı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 10:48
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    Bursa'da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tehlikeyi hiçe sayan sürücünün yolculuğu hayrete düşürdü.

    ARAÇ KAPISINI BANTLADI

    Alınan bilgilere göre otomobilinin kapısı kapanmayan bir vatandaş çareyi bantlamakta buldu. Bu şekilde seyrine devam eden aracı görenler ise şaşkınlı yaşadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Sürücünün tehlike ve şaşkınlık saçan yolculuğu ise başka sürücüler tarafından kayda alındı.

    Bursa'da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada VİDEO

    Bursa da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada #1

    Bursa da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada #2

    Bursa da kapanmayan kapısının bantla tutturulduğu araç kamerada #3


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