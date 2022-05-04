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    Bursa'da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü

    Osmangazi ilçesinde ani manevra sonucu açılan aracın kapısından düşen çocuğun ezilme tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
    • 04.05.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 18:51
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    Bursa'da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde manevra yapan araç dehşeti yaşattı.

    Trafiğin aktığı bölgede ilerlerken ani geçiş yapan otomobilin kapısı, savrulma nedeniyle açıldı.

    Açılan kapıdan yola düştü

    İHA'nın aktarımına göre, otomobilinin sol arka kapısının yanında oturan çocuk bu şiddetle açılan kapıdan yere düştü.

    Minik çocuk korkuyla ağlamaya başladı

    Yağışlı havada, arkadan birçok arabanın geldiği yola düşen çocuk ayağa kalkarak şok etkisiyle koşturmaya başladı.

    Bursa'da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü VİDEO

    Dehşet anlar kamerada

    Araçların altında kalma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına, olay yerindeki sürücüler ve içerisinden düştüğü aracın sürücüsü koştu.

    Dikkatsizlik sonucu yaşanan dehşet olay ise araç kamerasına anbean yansıdı.

     

    Bursa da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü #1

    Bursa da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü #2

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    Bursa da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü #4

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    Bursa da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü #6

    Bursa da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü #7


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