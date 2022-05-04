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- Bursa'da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü
Bursa'da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü
Osmangazi ilçesinde ani manevra sonucu açılan aracın kapısından düşen çocuğun ezilme tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
- 04.05.2022 - 18:08
- Güncelleme : 04.05.2022 - 18:51
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde manevra yapan araç dehşeti yaşattı.
Trafiğin aktığı bölgede ilerlerken ani geçiş yapan otomobilin kapısı, savrulma nedeniyle açıldı.
Açılan kapıdan yola düştü
İHA'nın aktarımına göre, otomobilinin sol arka kapısının yanında oturan çocuk bu şiddetle açılan kapıdan yere düştü.
Minik çocuk korkuyla ağlamaya başladı
Yağışlı havada, arkadan birçok arabanın geldiği yola düşen çocuk ayağa kalkarak şok etkisiyle koşturmaya başladı.
Bursa'da kapısı açılan araçtan düşen çocuk ölümden döndü VİDEO
Dehşet anlar kamerada
Araçların altında kalma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına, olay yerindeki sürücüler ve içerisinden düştüğü aracın sürücüsü koştu.
Dikkatsizlik sonucu yaşanan dehşet olay ise araç kamerasına anbean yansıdı.