51 yaşındaki şahsın ATM'den çektiği 1250 lirayı kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheliden biri yakalandı. Şüphelileri, binip kaçtıkları araç ele verdi.

Geçen pazartesi günü sabah saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde 51 yaşındaki Z.B., emekli maaşınından bir miktan çekmek için ATM’ye gitti.

Z.B., hesabından 1250 lira çekti. Bu sırada Z.B.’yi bir süre takip eden R.A. ve arkadaşı, elindeki parayı kapkaç yöntemiyle aldı.

Şüpheliler bir süre koştuktan sonra minibüslerine binerek, olay yerinden uzaklaştı. Z.B., ise durumu polise bildirdi.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Z.B.’nin ifadesini aldıktan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ARAÇTAN TESPİT EDİLDİLER

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek, sahibinin R.A. olduğunu belirledi. Ekipler, R.A.’yı evinin bulunduğu sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette çeşitli suçlardan 20 farklı kaydı olduğu ortaya çıkan R.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüpheliyi arıyor.

Bursa'da kapkaççı, aracından tespit edildi VİDEO

<br />

























