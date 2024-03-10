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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, M.M.'ye ait kuyumcuya girerek iş yerindekilere silah doğrulttu.
Vitrindeki altınların bazılarını gasbeden ve iş yerinden çıkarken havaya 2 el ateş açan şüpheliler geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.
Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
8 saat geçmeden yakalandılar
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri zanlıları 8 saat geçmeden yakaladı.
Şüpheliler E.Ç. (18) ve Ö.A. (20) gözaltına alındı.
Çalınan 1,5 kilogram ağırlığındaki altınların değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.
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