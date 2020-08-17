Bursa'da kardeşini öldüren ağabey: Bıçakla üzerime yürüdü

Kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Tahir Ulutaş savunmasında, "Olay günü cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü" diyerek tahliyesini talep etti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tahir Ulutaş (60) ve kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş (51) arasında ev meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tahir Ulutaş, tartışmanın büyümesi üzerine kendi evinde kavgaya tutuştuğu maden işçisi kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'ı pompalı tüfekle öldürdü.

TUTUKLANDI

Kardeşini öldüren ağabey Tahir Ulutaş olay yerinde cinayette kullandığı tüfek ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne sevk edilen Tahir Ulutaş tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bursa 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'altsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir Ulutaş’ın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanık Tahir Ulutaş, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

"CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Savunması alınan Tahir Ulutaş, “Hasan kardeşim olur. Sürekli beni dövüyordu. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum. Kardeşimin beni döverken gören tanıklar var. Onların ifadesine başvurulmasını istiyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tahir Ulutaş’ın avukatı Abdulkadir Garaçoğlu da müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu savunarak, beraat ya da tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri reddederek duruşmayı erteledi.