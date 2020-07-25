Bursa’da kardeşini öldüren zanlı yakayı ele verdi

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Tartıştığı kardeşini başından vurarak öldüren katil zanlısı, saklandığı ormanda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde adam yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin (26) ile kardeşi Ömer Faruk Narin (23) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Fatih Narin, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ömer Faruk Narin’e ateş ederek, başından vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

(FATİH NARİN)

ORMANDA YAKALANDI

Kardeşini öldürdükten sonra kaçan zanlı için arama çalışması başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı oluşturulan özel tim, İnegöl İlçesine bağlı Hilmiye Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Firari katil zanlısı ağabey, ormanda kıskıvrak yakaladı.

(ÖMER FARUK NARİN)