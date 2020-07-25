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    Bursa’da kardeşini öldüren zanlı yakayı ele verdi

    Tartıştığı kardeşini başından vurarak öldüren katil zanlısı, saklandığı ormanda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 11:06
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    Bursa’da kardeşini öldüren zanlı yakayı ele verdi

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde adam yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin (26) ile kardeşi Ömer Faruk Narin (23) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Fatih Narin, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ömer Faruk Narin’e ateş ederek, başından vurdu.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Bursa’da kardeşini öldüren zanlı yakayı ele verdi #1(FATİH NARİN)

    ORMANDA YAKALANDI

    Kardeşini öldürdükten sonra kaçan zanlı için arama çalışması başlatıldı.

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı oluşturulan özel tim, İnegöl İlçesine bağlı Hilmiye Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Firari katil zanlısı ağabey, ormanda kıskıvrak yakaladı.

    Bursa’da kardeşini öldüren zanlı yakayı ele verdi #2(ÖMER FARUK NARİN)

    Bursa’da kardeşini öldüren zanlı yakayı ele verdi #3

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