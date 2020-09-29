Bursa'da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis

Kardeşini öldürüp tarım ilaçlama tankına attığı iddiası ile tutuklu yargılanan Ömer Faruk Akyol, olay tarihinde yaşının 17 olması ve iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde yaşayan Akyol Ailesi, eve gelmeyen 9 yaşındaki oğulları Yunus Emre'yi aramaya başladı.

Aramalardan bir sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirirken, bölgeye sevk edilen ekipler 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı.

İLAÇLAMA TANKINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda, aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre'nin cansız bedenine ulaşıldı.

KATİL AĞABEYİ ÇIKTI

Küçük çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ömer Faruk Akyol, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Ağabey Akyol, kardeşini öldürüp ilaçlama tankına attığını itiraf etti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Akyol, savunmalarında kardeşini öldürmediğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADI

Yargılama sırasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ise "Yunus Emre Akyol'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk Akyol’a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre’nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk Akyol’a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır." denildi.

17 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, kardeşi Yunus Emre Akyol’u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Ömer Faruk Akyol’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ardından da cezayı, suçu işlediği tarihte 17 yaşında olmasını göz önünde bulundurarak 21 yıla, iyi hal indirimiyle de 17 yıl 6 aya düşürdü.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Tutuklu Ömer Faruk Akyol’un avukatı, kararı Bursa İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Avukat, müvekkilinin 14 aydır tutuklu bulunduğunu, yargılama sırasında kardeşini öldürmediği yönünde savunma yaptığını hatırlatarak, "İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı’nın raporunda da kardeşinin kıyafetlerinde, ağabeyine ait hiçbir delile rastlanılmadı. Tanker üzerinde Ömer Faruk’un 10 parmağından hiçbirine ait iz bulunmadı. Bu nedenle kararın İstinaf Mahkemesi’nde bozulmasını bekliyoruz." dedi.