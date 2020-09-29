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    Bursa'da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis

    Kardeşini öldürüp tarım ilaçlama tankına attığı iddiası ile tutuklu yargılanan Ömer Faruk Akyol, olay tarihinde yaşının 17 olması ve iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 11:49
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    Bursa'da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis

    Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde yaşayan Akyol Ailesi, eve gelmeyen 9 yaşındaki oğulları Yunus Emre'yi aramaya başladı.

    Aramalardan bir sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirirken, bölgeye sevk edilen ekipler 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı.

    İLAÇLAMA TANKINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda, aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre'nin cansız bedenine ulaşıldı.

    Bursa da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis #1

    KATİL AĞABEYİ ÇIKTI

    Küçük çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ömer Faruk Akyol, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Ağabey Akyol, kardeşini öldürüp ilaçlama tankına attığını itiraf etti.

    Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis #2

    TAHLİYESİNİ İSTEDİ

    Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Akyol, savunmalarında kardeşini öldürmediğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

    AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADI

    Yargılama sırasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ise "Yunus Emre Akyol'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk Akyol’a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre’nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk Akyol’a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır." denildi.

    Bursa da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis #3

    17 YIL 6 AY HAPİS

    Mahkeme heyeti, kardeşi Yunus Emre Akyol’u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Ömer Faruk Akyol’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Ardından da cezayı, suçu işlediği tarihte 17 yaşında olmasını göz önünde bulundurarak 21 yıla, iyi hal indirimiyle de 17 yıl 6 aya düşürdü.

    Bursa da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis #4

    KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

    Tutuklu Ömer Faruk Akyol’un avukatı, kararı Bursa İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

    Avukat, müvekkilinin 14 aydır tutuklu bulunduğunu, yargılama sırasında kardeşini öldürmediği yönünde savunma yaptığını hatırlatarak, "İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı’nın raporunda da kardeşinin kıyafetlerinde, ağabeyine ait hiçbir delile rastlanılmadı. Tanker üzerinde Ömer Faruk’un 10 parmağından hiçbirine ait iz bulunmadı. Bu nedenle kararın İstinaf Mahkemesi’nde bozulmasını bekliyoruz." dedi.

    Bursa da kardeşini öldürmekten yargılanan şahsa 17.5 yıl hapis #5

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