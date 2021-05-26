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    Bursa’da kardeşini öldürüp, canına kıydı

    Evinin balkonunda tartıştığını kardeşini öldüren ağabey, aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. İki kardeş de can verdi.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:23
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    Bursa’da kardeşini öldürüp, canına kıydı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi’nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli (57), kardeşi İbrahim Ateşli’nin (53) evine gitti.

    Ağabey-kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    SİLAHINI ÇIKARIP VURDU

    Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim’i vurdu.

    İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

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    İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

    Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

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    EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Hasan Ateşli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli’nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi.

    Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

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