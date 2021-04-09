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    Bursa'da kardeşini sokak ortasında bıçakladı, teslim oldu

    Bursa'da, psikolojik sorunları olan Ali Ö. (42), tartıştığı kardeşi Ahmet Ö.'yü sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Ali Ö., polise giderek teslim oldu.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 18:59
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    Bursa'da kardeşini sokak ortasında bıçakladı, teslim oldu

    Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ali Ö., kardeşi Ahmet Ö. ile yolda yürüdüğü sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakırken, Ali Ö., cebinde bulunan ekmek bıçağıyla kardeşi Ahmet Ö.'ye saldırıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

    Ali Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Durumu ağır olan Ahmet Ö. tedaviye alınırken, polis ise şüpheli ağabeyi Ali Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da kardeşini sokak ortasında bıçakladı, teslim oldu #1

    TESLİM OLDU

    Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahları incelerken Ali Ö., Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği’ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Bursa da kardeşini sokak ortasında bıçakladı, teslim oldu #2

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