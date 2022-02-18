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    Bursa'da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

    Evine gidip tartıştığı kardeşi Seçkin Ş.'yi tabancayla bacağından hafif yaralayan Sezgin Ş., ortadan kayboldu. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 15:06
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    Bursa'da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Taraklı Sokak'ta yaşayan Seçkin S., evine gelen kardeşi Sezgin Ş. ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

    KARDEŞ KARDEŞİ VURDU

    Tartışmanın alevlenmesiyle öfkelenen Sezgin Ş., belinden çıkardığı tabancayla Seçkin Ş.'nin bacaklarına doğru ateş etti. Sol bacağına 2 mermi isabet eden Seçkin Ş. kanlar içinde yere yığılırken, Sezgin Ş. ise araçla kaçtı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seçkin Ş. de sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seçkin Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis de kaçan Sezgin Ş.'yi her yerde arıyor.

    Bursa da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı #1

    Bursa da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı #2


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